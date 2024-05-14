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Ушаков рассказал о «личной химии» между Путиным и Си Цзиньпином

Ушаков: визит Путина в Китай отражает личную химию между ним и Си Цзиньпином

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Выбор КНР в качестве первой страны для визита после инаугурации Владимира Путина демонстрирует «личную химию» президента России и председателя Китая Си Цзиньпина. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, слова которого передает ТАСС.

Он напомнил, что китайский лидер также посетил Россию через 10 дней после своего переизбрания.

14 мая руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев заявил, что визит Владимира Путина в Китай важен для динамики отношений двух стран и направлен на укрепление сотрудничества.

Ожидается, что президент России Владимир Путин посетит КНР по приглашению председателя страны Си Цзиньпина в четверг и пятницу, 16 и 17 мая. Это станет первой зарубежной поездкой главы государства после вступления в должность 7 мая.

Отмечалось, что Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления после переговоров.

Ранее МИД Китая назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина.

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