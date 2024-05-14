В ЕС призвали к персональным санкциям против политиков Грузии

Ряд депутатов Европарламента написал письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с призывом ввести санкции против одобривших в грузинском парламенте законопроект об иноагентах, санкции могут коснуться в том числе и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Об этом пишет американская газета Politico.

«Депутаты Европарламента… написали Боррелю письмо, призывая его подготовить «целевые» санкции против политиков «Грузинской мечты», которые продвигали закон об иностранных агентах, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе, а также депутатов, которые за это голосовали», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, газета, ссылаясь на источники, сообщает, что еще 10 мая, в пятницу, ряд министров иностранных дел ЕС призвал Борреля «послать недвусмысленный сигнал Тбилиси о том, что этот закон несовместим с прогрессом Грузии на пути ЕС». Как пишет Politico, соответствующего заявления об «устном обновлении» информации о вступлении Грузии в ЕС сделано не было.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении неоднозначно воспринимаемый в местном обществе закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге «за» проголосовали 84 депутата, «против» – 30.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Зурабишвили сделает заявление в эфире CNN.