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Провал «Краснодара» в РПЛ объяснили кармой

Экс-игрок «Спартака» Мостовой объяснил провал «Краснодара» в РПЛ кармой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью «РБ Спорт» заявил, что «Краснодар» настигла кара из-за отставки Владимира Ивича.

По его словам, футбольная удача отвернулась от южан, несмотря на лидерство по итогам первой части сезона в РПЛ.

«Какие-то внутренние дела сбили команду с пути. Ивич вел команду к чемпионству, но затем его неожиданно убрали. Из-за его отставки команде не хватает удачи, поэтому мяч и не идет в ворота», — заявил Мостовой.

Бывший тренер «быков» Владимир Ивич был отправлен в отставку по итогам кубкового матча против «Химок», прошедшего 12 марта в Подмосковье.

По итогам матчей 28-го тура в Российской премьер-лиге «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

В следующем матче чемпионата России «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи». Встреча состоится 18 мая. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Роберту Левандовскому могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год.

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