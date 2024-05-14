На Украине рассказали, как безопасно и успешно бежать из страны

Украинские мужчины, бежавшие от насильственной мобилизации в Румынию, рассказали, как успешно сбежать с Украины и не быть пойманными пограничниками. Их рассказ опубликовало издание «Страна».

По словам уклонистов, большинство попыток заканчиваются неудачей из-за того, что украинские пограничники зорко следят за всеми находящимися в приграничной зоне — для этого используются в том числе дроны с тепловизионными камерами.

Среди распространенных ошибок — использование «удобных» лесных тропинок или дорог. Здесь шанс попасться военным очень высокий — но люди выбирают эти маршруты из-за легкости и доступности. Также уклонисты отмечают, что не стоит расслабляться в буферной зоне между границами соседних стран и Украины — эта полоса находится под постоянным контролем.

Потенциальным беглецам рекомендуется идти по наиболее густой лесистой местности, не собираться в большие группы и не останавливаться.

До этого в Словакии отказались возвращать украинских уклонистов на родину.

Ранее на Украине признали бегство уклонистов в Молдавию.