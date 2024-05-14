На Украине купят военные облигации на конфискованные $40 млн

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому агентство Украины по розыску и управлению активами (АРМА) получило право направлять конфискованные и переданные ему в управление средства на покупку военных облигаций. Об этом написала в своем Telegram-канале глава агентства Елена Дума.

«Закон о возможности АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту подписан президентом», — сообщила она.

По ее словам, агентство значительно расширит свои возможности по наполнению государственного бюджета.

«Наш следующий шаг — закупка военных облигаций почти на $40 млн», — добавила она.

До этого сообщалось, что украинское агентство по розыску и управлению активами (АРМА) выставит на реализацию автомобиль Maybach, принадлежащий бывшему лидеру запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателю совета движения «Другая Украина» Виктору Медведчуку. Кроме того, продадут коллекционные наручные часы в количестве 20 единиц, принадлежавших Медведчуку.

Ранее Украине передали конфискованные у РФ средства.