«Макфа» обжаловала решение суда о национализации

АО «Макфа» обжаловало решение Центрального районного суда Челябинска о национализации компании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Павла Хлюстова, представляющего интересы головной структуры АО «Макфа».

Апелляционная жалоба была подана как по существу вопроса, так и в отношении немедленного исполнения судебного вердикта, уточнил адвокат.

8 мая суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании имущества с ведущего российского производителя кондитерских изделий АО «Макфа», а также с аффилированных с ним юридических и физических лиц. В результате была инициирована процедура национализации крупнейшего в стране предприятия общепита.

При этом, как отметили в пресс-службе компании, предприятие продолжает работать в штатном режиме.

«Условия труда, режима и оплаты труда сохраняются. Выплата заработной платы будет произведена в установленные сроки», — добавили в пресс-службе акционерного общества.

Ранее владельцы АО «Макфа» предложили выкупить акции своей компании.