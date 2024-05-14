Блинкен назвал положение Украины критическим

Нынешнее положение дел в конфликте с Россией является для Украины критическим. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Киевском политехническом институте, сообщает ТАСС.

«Предстоящие недели и месяцы потребуют многого от украинцев», — сказал Блинкен.

Кроме того, госсекретарь заявил, что дополнительная американская помощь Украине начнет поступать на поле боя уже в ближайшие дни.

Рано утром 14 мая стало известно, что глава американского внешнеполитического ведомства прибыл на Украину с необъявленным визитом. Госсекретарь приехал на поезде.

Политолог Данила Гуреев высказал мысль, что главная цель этой поездки — проверка рациональности траты выделенных США средств.

Подробнее о визите — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Украине поставляли ракеты, которые собирались пустить на металлолом.