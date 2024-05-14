Байден не верит плохим результатам опросов о своей популярности

Действующий президент США Джо Байден действительно не верит результатам опросов, в которых он уступает своему сопернику по предвыборной гонке Дональду Трампу. Об этом со ссылкой на источники в Демократической партии США сообщает издание Axios.

«По словам демократов, которые беседовали с президентом и его командой в частном порядке, пренебрежение к плохим результатам опроса является искренним, а не публичным», — говорится в публикации.

В Axios утверждают, что основополагающее убеждение в собственном преимуществе лежит в основе избирательной кампании Байдена — несмотря на то, что многие демократы за пределами Белого дома указывают на необходимость маневра или смены курса с учетом того, что нынешние результаты Байдена, согласно опросам, значительно отстают от его же показателей четыре года назад.

Издание отмечает, что, согласно социологическим исследованиям CNN, New York Times и Bloomberg в прошлом месяце Трамп опережал Байдена в большинстве «колеблющихся штатов» (их голоса могут стать решающими в ноябре).

При этом некоторые национальные опросы показали, что Байден опережает Трампа или сравнялся с ним, что дает действующему президенту надежду и уверенность в успехе, однако лидерство невелико и зачастую находится в пределах статистической погрешности.

4 мая сообщалось, что, согласно опросу исследовательской организации Rasmussen Reports, Дональд Трамп опережает своего противника Джо Байдена на 10 процентных пунктов по уровню поддержки американцев.

В опросе CNN разрыв между кандидатами оказался 49 к 43% в пользу Трампа. Кроме того, по данным исследования, 61% жителей США считают, что президентство Байдена было неудачным.

Ранее Маск назвал причину роста поддержки Трампа.