В Театре Моссовета ответили на сообщения об увольнении Домогарова

В пресс-службе Театра имени Моссовета ответили на сообщения об увольнении актера Александра Домогарова. В пресс-службе культурного учреждения в беседе с NEWS.ru подтвердили увольнение артиста.

По словам представителей театра, артист приглашен на встречу с художественным руководителем Евгением Марчелли.

«Заявление от Александра Юрьевича действительно сегодня принято в отделе кадров. В свою очередь мы пригласили его на встречу с художественным руководителем театра, по итогам которой сможем дать какие-то расширенные комментарии», — уточнили в пресс-службе.

Накануне стало известно об увольнении Домогарова из театра после почти 30 лет службы из-за несогласия с политикой руководства. По словам директора актера, последним днем его работы станет 28 мая, но сам он в театре больше не появится, а его трудовую книжку заберет адвокат.

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