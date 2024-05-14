Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Театре Моссовета ответили на сообщения об увольнении Домогарова

В Театре Моссовета подтвердили, что актер Домогаров подал заявление на увольнение

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В пресс-службе Театра имени Моссовета ответили на сообщения об увольнении актера Александра Домогарова. В пресс-службе культурного учреждения в беседе с NEWS.ru подтвердили увольнение артиста.

По словам представителей театра, артист приглашен на встречу с художественным руководителем Евгением Марчелли.

«Заявление от Александра Юрьевича действительно сегодня принято в отделе кадров. В свою очередь мы пригласили его на встречу с художественным руководителем театра, по итогам которой сможем дать какие-то расширенные комментарии», — уточнили в пресс-службе.

Накануне стало известно об увольнении Домогарова из театра после почти 30 лет службы из-за несогласия с политикой руководства. По словам директора актера, последним днем его работы станет 28 мая, но сам он в театре больше не появится, а его трудовую книжку заберет адвокат.

Ранее Брэдли Купера высмеяли из-за награды за двухминутную роль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами