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В Сан-Франциско бомжи украли медные провода с зарядок Tesla

Жители Сан-Франциско стали обрезать медные кабели с зарядок Tesla с целью наживы

Жители Сан-Франциско стали обрезать медные кабели с зарядок для электромобилей Tesla для наживы денег. Обрезанные провода сняли на видео очевидцы и выставили в TikTok.

Отмечается, что подобными кражами могут заниматься местные бомжи. Они отрезают толстые медные кабели с зарядок, а затем продают их в пунктах приема цветмета. На кадрах видно, что целый ряд зарядок Tesla остался без проводов.

До этого литовские таможенные органы задержали два экземпляра электромобилей Tesla Cybertruck, которые, предположительно, должны были быть незаконно ввезены в Россию через Беларусь. Автомобили были остановлены на пункте пропуска Шальчининкай на литовско-белорусской границе. Судьба задержанных машин пока остается неопределенной. Причина задержания связана с действующими санкциями, запрещающими поставку в Россию автомобилей стоимостью более 50 тыс. Подобное ограничение было введено в марте текущего года для Белоруссии Польшей, Латвией и Литвой.

Ранее в сети появилось видео, как водитель «Газели» бежит по МКАД за чужим кошельком.

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