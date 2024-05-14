Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Домогаров уйдет из Театра им. Моссовета после 30 лет службы

МК: актер Домогаров подал заявление об увольнении из Театра Моссовета

close
100%
kino-teatr.ru

Актер Александр Домогаров уйдет из Театра имени Моссовета после почти 30 лет службы. Об этом сообщает mk.ru.

Заявление об увольнении актера его директор подала в театр 14 мая. Она же подтвердила, что сам он в театре уже не появится.

28 мая станет последним днем работы артиста в театре, трудовую книжку 28 мая заберет его адвокат.

Поводом для ухода артиста из труппы называют несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева.

Накануне актер Владимир Стержаков признался в шоу «Секрет на миллион», что был вынужден уйти из театра МХАТ, в котором работал 20 лет.

По словам Стержакова, в один день вышла компрометирующая статья, в которой говорится, что он якобы нелестно отзывался о руководителе МХАТа Олеге Табакове и его жене Марине Зудиной. Актер заявил, что клевету о нем написал коллега Станислав Садальский. Он заявил, что это была подлость.

Ранее суд вынес решение по делу против Романа Полански о клевете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами