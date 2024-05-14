Домогаров уйдет из Театра им. Моссовета после 30 лет службы

Актер Александр Домогаров уйдет из Театра имени Моссовета после почти 30 лет службы. Об этом сообщает mk.ru.

Заявление об увольнении актера его директор подала в театр 14 мая. Она же подтвердила, что сам он в театре уже не появится.

28 мая станет последним днем работы артиста в театре, трудовую книжку 28 мая заберет его адвокат.

Поводом для ухода артиста из труппы называют несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева.

Накануне актер Владимир Стержаков признался в шоу «Секрет на миллион», что был вынужден уйти из театра МХАТ, в котором работал 20 лет.

По словам Стержакова, в один день вышла компрометирующая статья, в которой говорится, что он якобы нелестно отзывался о руководителе МХАТа Олеге Табакове и его жене Марине Зудиной. Актер заявил, что клевету о нем написал коллега Станислав Садальский. Он заявил, что это была подлость.

Ранее суд вынес решение по делу против Романа Полански о клевете.