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В Госдуме раскритиковали экс-главу Минспорта Матыцина за мягкую политику

Депутат Хамзаев: экс-министр спорта Матыцин мягко реагировал на санкции

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев оценил деятельность Олега Матыцина на посту министра спорта РФ, а также выразил мнение относительно того, как должен строить работу его преемник в этой должности — Михаил Дегтярев. В комментарии «Газете.Ru» Хамзаев упрекнул Матыцина за мягкую реакцию на санкции в отношении российского спорта.

«Мне не хватило позиции. Есть понятия харизмы, характера. В период, когда нас «кусали», Олег Матыцин вел очень мягкую политику. Все ждут, что кто-то примет решения. Мы сейчас утвердили министра, и он должен понимать, что российское общество ждет конкретики в действиях и в работе наших спортсменов, в том числе и на международной арене. Мы против того, чтобы наши спортсмены участвовали в международных соревнованиях без национальных символов — флага, герба, гимна. И здесь, мы считаем, министр спорта должен иметь позицию. Будем надеяться, что Михаил Дегтярев такую позицию приобретет», — сказал Хамзаев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Хамзаев заявил, что новому главе Минспорта Дегтяреву нужно набирать опыт.

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