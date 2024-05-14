Блинкен заявил, что США введут Украину в НАТО

Соединенные Штаты приближают Украину к НАТО и затем введут ее в Североатлантический альянс. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее в (альянс)», — сказал он в ходе публичного выступления в университете.

Он также добавил, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей «быстро» вступить в альянс, когда страна будет отвечать критериям членства.

14 мая сообщалось, что планы НАТО по помощи Украине, которые будут обсуждаться на следующем саммите альянса в Вашингтоне, не предполагают отправки военных сил.

До этого бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен (2009-2014) заявил, что Украину в границах 1991 года целесообразно пригласить в состав НАТО, но это не гарантия приема в одночасье.

13 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае поражения Украины в военном конфликте тратить силы и средства на ее восстановление будет бессмысленно.

Ранее в Госдепе назвали цель визита Блинкена на Украину.