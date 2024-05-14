Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блинкен заявил, что США введут Украину в НАТО

Блинкен заявил, что США приближают Украину к НАТО и затем введут ее в альянс

close
100%
Thomas Peter/Pool/Reuters

Соединенные Штаты приближают Украину к НАТО и затем введут ее в Североатлантический альянс. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее в (альянс)», — сказал он в ходе публичного выступления в университете.

Он также добавил, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей «быстро» вступить в альянс, когда страна будет отвечать критериям членства.

14 мая сообщалось, что планы НАТО по помощи Украине, которые будут обсуждаться на следующем саммите альянса в Вашингтоне, не предполагают отправки военных сил.

До этого бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен (2009-2014) заявил, что Украину в границах 1991 года целесообразно пригласить в состав НАТО, но это не гарантия приема в одночасье.

13 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае поражения Украины в военном конфликте тратить силы и средства на ее восстановление будет бессмысленно.

Ранее в Госдепе назвали цель визита Блинкена на Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами