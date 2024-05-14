В России начало дешеветь вторичноt жилье

Вторичное жилье продемонстрировало разнонаправленную ценовую динамику в российских городах по итогам апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании «Мир квартир».

Согласно данным аналитиков компании в 19 из 70 исследованных городов зафиксировано удешевление «вторички».

В числе лидеров по снижению средних цен на вторичку оказались Ростов-на-Дону (-2%), Ленинградская область (-2%), Архангельск (-1%), Магнитогорск (-1%) и Киров (-1%). В столичных регионах вторичная недвижимость также несколько подешевела: в Москве на 0,7%, в Московской области на 0,5%, в Санкт-Петербурге на 0,3%.

«Заградительные ставки по ипотеке на вторичном рынке сделали свое дело. Если сейчас цены еще растут в некоторых городах, то из-за выхода на рынок более дорогих новостроек. В целом тренд на вторичке в ближайшие месяцы будет понижательным, и к концу года жилье может подешеветь еще на 3-5%», — прокомментировал генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

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