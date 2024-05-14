В США объяснили жесткость в отношениях с КНДР

Соединенные Штаты действуют в отношении Пхеньяна жестко из-за отсутствия у Северной Кореи желания диалога. Об этом утверждает помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк на семинаре в Институте Брукингса в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Мы остаемся открытыми к дипломатии <…> без каких-либо условий. К сожалению, единственным ответом, который мы пока получили от КНДР, были новые запуски ракет», — заявил Критенбринк.

В связи с этим, как утверждает американский дипломат, Вашингтон увеличил усилия по ужесточению существующих против Пхеньяна санкций и настаивает вместе с партнерами по ООН на соблюдении этих ограничений.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия и дальше намерена развивать отношения с Северной Кореей.

Он добавил, что Северная Корея является хорошим и перспективным партнером России.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.