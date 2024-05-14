Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США объяснили жесткость в отношениях с КНДР

Госдеп: США действуют в отношении Пхеньяна жестко из-за отсутствия желания диалога

close
100%
Lee Jin-man/AP

Соединенные Штаты действуют в отношении Пхеньяна жестко из-за отсутствия у Северной Кореи желания диалога. Об этом утверждает помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк на семинаре в Институте Брукингса в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Мы остаемся открытыми к дипломатии <…> без каких-либо условий. К сожалению, единственным ответом, который мы пока получили от КНДР, были новые запуски ракет», — заявил Критенбринк.

В связи с этим, как утверждает американский дипломат, Вашингтон увеличил усилия по ужесточению существующих против Пхеньяна санкций и настаивает вместе с партнерами по ООН на соблюдении этих ограничений.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия и дальше намерена развивать отношения с Северной Кореей.

Он добавил, что Северная Корея является хорошим и перспективным партнером России.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами