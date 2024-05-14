Окружение Суровикина опровергло его прибытие в Кремль

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации, генерал Сергей Суровикин не появлялся в московском Кремле. Об этом сообщает новостной портал Ura.ru со ссылкой на анонимные источники из круга знакомых военного.

По их словам, в настоящее время генерал находится на своем рабочем месте в Алжире.

«(Суровикин. — «Газета.Ru») продолжает выполнять задачи, поставленные перед ним Верховным главнокомандующим», — отмечается в публикации.

Согласно информации источников, генерал не появлялся в Москве, а в работе грядущей коллегии министерства обороны РФ его участие не запланировано.

В материале отмечается, что в последнее время фамилия экс-главкома стала часто появляться в искусственно созданных информационных поводах, которые не имеют отношения к реальности.

Незадолго до этого Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что Суровикина заметили в Кремле.

Ранее Суровикина заметили в Алжире.