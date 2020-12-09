Власти Кубани будут пресекать новогодние уличные гуляния при помощи казаков

Власти Кубани будут пресекать уличные гуляния в городах и станицах края на новогодние праздники Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает РИА «Новости».

«Важно не допустить массовых гуляний. На центральных площадях, в скверах, парках городов и станиц будут дежурить полицейские. К охране общественного порядка также привлечем более 7,5 тысячи казаков», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе.

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