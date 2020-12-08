Глава Роспотребнадзора рекомендовала не ходить в гости на Новый год

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала не ходить в гости на Новый год.

По ее словам, если в новогоднюю ночь будет даже один человек с коронавирусом, то к рождеству вся компания будет заражена.

«Нужно встретить Новый год тем кругом, которые уже общаются. В гости — не рекомендуется ходить», — сказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

Также она рекомендовала отметить праздник на воздухе, но со своей семьей.

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