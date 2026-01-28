Франция будет работать над безопасностью в Арктике вместе с Данией и Гренландией

Макрон: Франция будет укреплять партнерство с Данией и Гренландией

Франция будет укреплять партнерство с Данией и Гренландией во всех сферах, в том числе области безопасности в Арктике. Об этом на своей странице в соцсети X написал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Безопасность в Арктике, экономическое сотрудничество, стратегическое сырье, энергетика, образование, наука и культура: мы будет укреплять наша партнерство во всех областях», — заявил он.

Макрон отметил, что визит в Париж премьер-министров Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенса-Фредерика Нильсена, который состоялся 28 января, стал для Франции возможностью «подтвердить свою солидарность с Данией и Гренландией», приверженность их суверенитету и территориальной целостности, а также продемонстрировать полную поддержку Парижем гренландского народа.

27 января СМИ сообщили, что Фредериксен и Нильсен в последнюю неделю января проведут переговоры в Париже и Берлине, где обсудят вопросы безопасности Арктики, а также экономическое и социальное развитие Гренландии.

23 января газета The Times написала, что президент США Дональд Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработали новое соглашение по Гренландии, среди пунктов которого есть запрет на вклады России и Китая в экономику острова, появление командного центра НАТО в Гренландии, предоставление США доступа к полезным ископаемым и введение для Штатов «исключительного» режима.

При этом 26 января агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа продолжает изучать возможность силового захвата Гренландии.

Ранее Макрон заявил о разработке новых санкций против России.