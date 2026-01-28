Размер шрифта
Госсекретарь США рассказал о ходе переговоров по Украине

Рубио: переговорщики по Украине не решили территориальный вопрос
Переговорщики по урегулированию конфликта на Украине до сих пор не решили территориальный вопрос. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Вопрос, который остается <...> это территориальный вопрос», — сказал он, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.

Рубио также рассказал, что новый раунд переговоров России и Украины в Абу-Даби пройдет без США.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры в Абу-Даби продолжатся 1 февраля.

Ранее глава МИД Украины раскрыл детали переговоров с Россией.
 
