«Не защищаем сына»: отец юноши, ударившего дочь участника СВО, прокомментировал ситуацию

Родители мальчика, который ударил ростовскую школьницу об косяк, извинились перед семьей девочки. Об этом сообщает ИА Регнум.

В беседе с журналистами отец назвал поступок сына «недостойным», но подчеркнул, что его сыну недавно исполнилось 14 лет и он «еще не соображает, какие могут быть последствия. Мужчина также добавил, что наказал сына.

«Мы не защищаем нашего сына. Я строго наказал его за то, что посмел поднять руку на девушку и смеяться над потерей отца», – рассказал родитель.

По его словам, конфликт начался из-за 12-летней пострадавшей. Некоторое время назад она стала обзывать юношу, говорила «некрасивые слова». Чтобы сильнее задеть обидчицу, молодой человек напомнил ей о том, что ее отец не вернулся с СВО. Отец отметил, что его сын знает о спецоперации, но в силу возраста не осознает, что это такое.

Инцидент произошел в станице Ольгинской в Ростовской области. Школьник ударил сверстницу головой об косяк двери. После этого пострадавшая упала. По словам местных властей, серьезных травм она не получила.

