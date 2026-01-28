Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

«Не защищаем сына»: отец юноши, ударившего дочь участника СВО, прокомментировал ситуацию

Родители ростовского школьника, ударившего дочь бойца СВО, извинились
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Родители мальчика, который ударил ростовскую школьницу об косяк, извинились перед семьей девочки. Об этом сообщает ИА Регнум.

В беседе с журналистами отец назвал поступок сына «недостойным», но подчеркнул, что его сыну недавно исполнилось 14 лет и он «еще не соображает, какие могут быть последствия. Мужчина также добавил, что наказал сына.

«Мы не защищаем нашего сына. Я строго наказал его за то, что посмел поднять руку на девушку и смеяться над потерей отца», – рассказал родитель.

По его словам, конфликт начался из-за 12-летней пострадавшей. Некоторое время назад она стала обзывать юношу, говорила «некрасивые слова». Чтобы сильнее задеть обидчицу, молодой человек напомнил ей о том, что ее отец не вернулся с СВО. Отец отметил, что его сын знает о спецоперации, но в силу возраста не осознает, что это такое.

Инцидент произошел в станице Ольгинской в Ростовской области. Школьник ударил сверстницу головой об косяк двери. После этого пострадавшая упала. По словам местных властей, серьезных травм она не получила.

Ранее в Свердловской области подростки избили и сняли одежду с пятиклассника.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!