Кличко назвал число домов в Киеве, остающихся без отопления

По состоянию на вечер 28 января в Киеве без теплоснабжения остаются 639 многоэтажных домов. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома, которые остались без тепла», — написал он.

Незадолго до этого в пресс-службе коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» сообщили, что в Чернигове с 30 января будет временно прекращена подача горячей воды в дома из-за дефицита тепловой мощности. В областном центре нет достаточного ресурса, чтобы одновременно обеспечить горожан горячей водой и отоплением.

27 января первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве насчитывается 710 тысяч потребителей, которые остаются без света. По его словам, вывести украинскую столицу на прогнозируемые графики отключений электроэнергии пока не удается. Шмыгаль объяснил: повреждения энергосистемы носят неравномерный характер, поэтому после восстановления энергоснабжения режимы подачи электричества могут существенно отличаться в разных энергоузлах города.

Ранее Зеленский оказался недоволен сроками восстановления отопления в Киеве.