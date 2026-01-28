Размер шрифта
ЦСКА одержал победу над «Динамо»

ЦСКА обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Владимир Федоренко/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева», завершилась с результатом 4:2 в пользу армейцев. Счет в матче открыло «Динамо» на 2-й минуте, отличился Сергей Артемьев. Однако затем ЦСКА забил трижды, голы на свой счет записали Николай Коваленко, Мак Холлоуэлл и Иван Патрихаев. Вторую шайбу «Динамо» забросил Макс Комтуа. Окончательный счет в матче установил игрок ЦСКА Иван Дроздов, который поразил пустые ворота.

Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд. Армейский клуб после 51 игры идет на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, имея в активе 60 очков. «Динамо» потерпело третье поражение в четырех последних играх. Команда расположилась на шестом месте «Запада» с таким же количеством баллов, как и у ЦСКА.

В следующем матче «Динамо» сразится на домашнем стадионе с череповецкой «Северсталью» 30 января, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб на домашней арене примет петербургский СКА 1 февраля, начало матча — 17:00 мск.

Ранее СКА проиграл пятый матч подряд в КХЛ.
 
