Президент России Владимир Путин встретился с руководителями еврейской общины. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула.

Путин принял в Кремле главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду.

Разговор зашел о вечных ценностях. Путин подчеркнул, что «разрушить ценности легко, а воссоздать и сохранить — непросто».

В ходе встречи он также заявил, что блокада Ленинграда сравнима с преступлениями нацистов, направленными против еврейского народа. Путин добавил, что нацисты во время блокады Ленинграда поставили перед собой цель уничтожить целый город. По его словам, это преступление против человечности.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на то, чтобы не допустить повторения ужасающих преступлений, подобных Холокосту.

Ранее Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке