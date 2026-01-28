Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Путин встретился с руководителями еврейской общины

Путина принял в Кремле с руководителей еврейской общины

Президент России Владимир Путин встретился с руководителями еврейской общины. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула.

Путин принял в Кремле главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду.

Разговор зашел о вечных ценностях. Путин подчеркнул, что «разрушить ценности легко, а воссоздать и сохранить — непросто».

В ходе встречи он также заявил, что блокада Ленинграда сравнима с преступлениями нацистов, направленными против еврейского народа. Путин добавил, что нацисты во время блокады Ленинграда поставили перед собой цель уничтожить целый город. По его словам, это преступление против человечности.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на то, чтобы не допустить повторения ужасающих преступлений, подобных Холокосту.

Ранее Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!