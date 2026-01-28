Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе команды на матч восьмого тура общего группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ньюкаслом».

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Баркола.

«Ньюкасл»: Поуп, Холл, Ботман, Тонали, Тшау, Бёрн, Рэмси, Майли, Эланга, Уиллок, Вольтемаде.

Встреча, которая состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, начнется в 23:00 по московскому времени.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча подряд в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. По ходу серии пенальти вратарь получил перелом руки и был вынужден пропустить несколько недель. К тренировкам в общей группе он вернулся в 20-х числах января.

