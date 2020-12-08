Москвичам рассказали, сколько еще продлится бесснежная погода
Катерина Медведева
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве не ожидается снегопадов до середины следующей недели, передает ТАСС.
«До середины следующей недели не видно резких и сильных снегопадов. Нельзя исключать, что с воскресенья небольшой снежок может выпадать», — отметил он.
Синоптик уточнил, что осадки ожидаются в количестве 1-2 мм, что не позволит сформировать снежный покров.
По словам Вильфанда, отсутствие снега связано с мощным антициклоном в регионе.
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