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Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности

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Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — уточнил глава региона.

До этого губернатор объявлял об опасности в 04:58 мск.
Находящихся дома жителей Гладков призвал не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. А тех, кто на улице — спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Вечером в понедельник, 13 мая, Гладков сообщал, что сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением дронов.

Ранним утром во вторник, 14 мая, множество взрывов были слышны в Белгороде после запуска сирены о ракетной опасности.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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