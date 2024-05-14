Маск заявил об ожидаемой напряженной борьбе между Трампом и Байденом на выборах

Американский мультимиллиардер Илон Маск заявил, что страну ожидает напряженная борьба за президентский пост между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Об этом сообщается на персональной странице предпринимателя в социальной сети X.

По словам Маска, коэффициенты ставок на будущую победу Трампа сейчас свидетельствуют о гораздо более напряженном противостоянии между кандидатами.

Маск подчеркнул, что несправедливость многочисленных нападок на Трампа приводит лишь к росту его популярности у избирателей.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам грозит беда, если нынешний американский лидер Джо Байден одержит победу на ноябрьских выборах.

10 мая Трамп напомнил Байдену о его обещании провести с ним дебаты, отметив, что готов к дискуссии.

Ранее сообщалось, что зять Трампа стал искать доноров для его президентской кампании.