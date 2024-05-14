Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск заявил об ожидаемой напряженной борьбе между Трампом и Байденом на выборах

Маск: между Трампом и Байденом на выборах ожидается напряженная борьба

close
100%
Reuters

Американский мультимиллиардер Илон Маск заявил, что страну ожидает напряженная борьба за президентский пост между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Об этом сообщается на персональной странице предпринимателя в социальной сети X.

По словам Маска, коэффициенты ставок на будущую победу Трампа сейчас свидетельствуют о гораздо более напряженном противостоянии между кандидатами.

Маск подчеркнул, что несправедливость многочисленных нападок на Трампа приводит лишь к росту его популярности у избирателей.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам грозит беда, если нынешний американский лидер Джо Байден одержит победу на ноябрьских выборах.

10 мая Трамп напомнил Байдену о его обещании провести с ним дебаты, отметив, что готов к дискуссии.

Ранее сообщалось, что зять Трампа стал искать доноров для его президентской кампании.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами