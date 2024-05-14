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Дождь помог потушить все лесные пожары в Хабаровском крае

В Хабаровском крае дождь потушил часть лесных пожаров, больше возгораний нет

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Shutterstock

Все лесные пожары в Хабаровском крае были потушены благодаря дождливой погоде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.

В начале недели министерство отметило, что изобилие осадков помогло сократить площадь лесных пожаров почти на 46 тысяч гектаров за два дня. Площадь, охваченная огнем, уменьшилась почти в восемь раз, до 6,8 тысячи гектаров.

«На сегодняшний день в Хабаровском крае нет активных лесных пожаров», — сообщило ведомство.

За последние четыре выходных дня лесные пожарные бригады потушили 32 очага. 13 мая лесная охрана успешно ликвидировала два последних возгорания в Солнечном районе. Справиться с этим стихийным бедствием, охватившим обширные территории, помогли дожди, указали представители министерства лесного хозяйства.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев с 2 мая ввел региональный режим чрезвычайной ситуации.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае горят две заповедные территории.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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