Женщина получила осколочное ранение при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Система ПВО сбила в Белгородской области несколько целей, по предварительным данным, женщина получила осколочное ранение. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительной информации, есть одна пострадавшая», — отметил глава региона.

Он уточнил, что у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшую в областную клиническую больницу.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Всего удалось сбить несколько воздушных целей на подлете к городу.

Из-за удара получило повреждение остекление в 21 квартире девяти многоквартирных домов. Посеченными оказались кровли в трех частных жилых домовладениях. Взрывной волной выбило окна и посекло фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта. Также повреждены оказались и шесть автомобилей. В районе обстрела нарушено электроснабжение.

В 04:58 мск губернатор объявлял в Белгороде ракетную опасность, которая продлилась 28 минут.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.