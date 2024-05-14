Движение поездов на станции под Волгоградом восстановили по одному пути

Движение поездов на станции Котлубань в Волгоградской области, где произошел сход нескольких грузовых вагонов, восстановлено по одному пути. Об этом сообщается на сайте Приволжской железной дороги.

Согласно сообщению, движение по одному пути было восстановлено в 05:10 по мск. Уточняется, что оно организовано в реверсивном режиме.

До этого сообщалось о сходе грузовых вагонов после вмешательства посторонних лиц на железной дороге в Волгоградской области.

8 мая в республике Коми на станции Княжпогост сошли с рельсов грузовые вагоны. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого товарный поезд сошел с рельсов на «курортной» ветке в Ростовской области. Отмечается, что электровоз грузового состава сошел с рельсов в районе станции Куберле.

В результате случившегося никто не пострадал. Из-за аварии была полностью заблокирована ветка железной дороги в сторону курортов юга России.

Ранее в Свердловской области из-за гололеда перекрыли участки трасс.