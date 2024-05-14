Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Движение поездов на станции под Волгоградом восстановили по одному пути

РЖД: движение поездов на станции Котлубань восстановлено по одному пути

close
100%
«Московская межрегиональная транспортная прокуратура»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Московская межрегиональная транспортная прокуратура»

Движение поездов на станции Котлубань в Волгоградской области, где произошел сход нескольких грузовых вагонов, восстановлено по одному пути. Об этом сообщается на сайте Приволжской железной дороги.

Согласно сообщению, движение по одному пути было восстановлено в 05:10 по мск. Уточняется, что оно организовано в реверсивном режиме.

До этого сообщалось о сходе грузовых вагонов после вмешательства посторонних лиц на железной дороге в Волгоградской области.

8 мая в республике Коми на станции Княжпогост сошли с рельсов грузовые вагоны. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого товарный поезд сошел с рельсов на «курортной» ветке в Ростовской области. Отмечается, что электровоз грузового состава сошел с рельсов в районе станции Куберле.

В результате случившегося никто не пострадал. Из-за аварии была полностью заблокирована ветка железной дороги в сторону курортов юга России.

Ранее в Свердловской области из-за гололеда перекрыли участки трасс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами