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Микрофинансовые организации приспособились к новому регулированию

«Эксперт РА»: микрофинансовые организации, несмотря на политику ЦБ, растут

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Shutterstock/Champion studio

Микрофинансовые организации, несмотря на регуляторные изменения Центробанка в 2023 году, продолжают демонстрировать рост и готовность увеличивать объемы выдачи и прибыли. Как отмечает агентство «Эксперт РА» в своем обзоре, в прошлом году рынок установил новые рекорды по выдаче микрозаймов и прибыли.

Объем выданных займов увеличился на 30%, достигнув 1 трлн рублей, что сравнимо с ростом на 22% в предыдущем году. МФО, успешно адаптировавшие свои модели к новым требованиям, заработали рекордные 57 млрд рублей прибыли.

Однако небольшие компании испытывали трудности в адаптации к новым правилам регулирования, что привело к рекордному числу выходов с рынка. В результате за 2023 год из реестра Центробанка было исключено 153 МФО, что составляет значительное уменьшение числа действующих компаний (на 1 января 2024 года в реестре осталось 1009 компаний).

Центробанк существенно ужесточил правила в прошлом году, снизив предельные процентные ставки и максимальные размеры переплат для МФО. Тем не менее ожидается, что выдача микрозаймов увеличится на 25%, а прибыль — на 39% к концу 2024 года, благодаря высокой адаптивности рынка и дальнейшему развитию отрасли.

Ранее микрофинансовая организация попыталась взыскать с россиянина чужой долг.

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