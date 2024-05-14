В Госдепе назвали цель визита Блинкена на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой ситуацию на поле боя и вопросы поддержки Киева со стороны США. Об этом заявили в Госдепе Соединенных Штатов, передает ТАСС.

«Госсекретарь Энтони Блинкен прибыл сегодня на Украину для того, чтобы провести встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками и обсудить сохраняющуюся поддержку Украины со стороны США», — сказано в сообщении.

Согласно заявлению Госдепа, во время консультаций Блинкен рассчитывает обсудить ситуацию на поле боя, влияние военной и экономической поддержки со стороны США, долгосрочные обязательства в сфере безопасности и других областях, а также продолжающуюся работу по ускорению восстановления экономики Украины.

До этого агентство Reuters сообщило, что госсекретарь США прибыл в Киев на поезде «с необъявленным визитом».

Издание Politico писало, что Блинкен намерен посетить Украину на этой неделе. При этом конкретная дата визита в материале не называлась.

10 мая госсекретарь США заявлял, что в рамках очередного пакета по оказанию военной помощи США поставят на Украину дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для них.

Ранее в США заявили, что для вступления Украины в НАТО нет подходящих условий.