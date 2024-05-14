Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Система ПВО успешно сработала над территорией Белгорода и Белгородского района, сбив несколько воздушных целей, приближавшихся к городу. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, одна женщина получила осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Спасатели скорой помощи доставили ее в областную клиническую больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде повреждено остекление в 21 квартире 9 многоквартирных домов, повреждены кровли трех частных жилых домов, выбиты окна и повреждены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта.

Пострадали шесть автомобилей, а также были повреждены линии электропередачи. Аварийные службы работают над переподключением на резервные линии.

В Белгородском районе после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Северный пробита кровля одного частного жилого домовладения, а в селе Репное поврежден один автомобиль.

Все оперативные и аварийные службы активно работают на местах происшествия. Информация о последствиях уточняется.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.