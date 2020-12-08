В Москве за сутки выявили 5 232 случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Всего в столице с начала пандемии инфекцию зафиксировали у 660 073 человек, выздоровели 501 403, скончались 9 496.

Днем ранее в Москве зарегистрировали 7 279 заболевших.

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