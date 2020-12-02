Италия запретила поездки в Рождество и Новый год

Правительство Италии усилит ограничения по коронавирусу на рождественские и новогодние праздники, в том числе запретит поездки, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Об этом пишет РИА «Новости».

«Чтобы достойно встретить Рождество и праздники конца года, предусмотренные ограничения должны быть усилены», — сказал Сперанца.

По его словам, нужно максимально ограничить необязательные контакты между гражданами. Из-за этого на праздники будут запрещены перемещения между странами, а 25 и 26 декабря, а также 1 января — и между городами.

Сперанца подчеркнул, что праздники нужно встретить «с крайней серьезностью», чтобы не вводить еще более строгие ограничения в первые месяцы нового года.

В Италии коронавирусом заразился 1 620 901, выздоровели 784 595, погиб 56 361 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 64,3 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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