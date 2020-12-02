В Ереване протестующие требуют отставки Пашиняна

В Ереване проходит оппозиционное шествие, участники требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА «Новости».

Акцию организовал молодежный союз оппозиционной партии «Дашнакцутюн». Полиция не вмешивается в происходящее и не задерживает митингующих.

Участники выкрикивают лозунги, обвиняя Пашиняна в предательстве страны.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Оппозиция направилась к правительству Армении

— В Ереване задержаны 35 оппозиционеров, требовавших отставки Пашиняна

— Путин: власти Армении были вынуждены принять очень сложные решения по Карабаху