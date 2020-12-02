В Ереване протестующие требуют отставки Пашиняна
В Ереване проходит оппозиционное шествие, участники требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА «Новости».
Акцию организовал молодежный союз оппозиционной партии «Дашнакцутюн». Полиция не вмешивается в происходящее и не задерживает митингующих.
Участники выкрикивают лозунги, обвиняя Пашиняна в предательстве страны.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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