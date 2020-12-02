Череповчанин погиб из-за возгорания самогонного аппарата
Бернст Ю.
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Житель поселка Новые Углы, входящего в состав Череповца, скончался от отравления угарным газом после возгорания самогонного аппарата, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС России по Вологодской области.
По данным ведомства, 61-летний череповчанин оставил без присмотра на включенной газовой плите на кухне самогонный аппарат, который загорелся.
Площадь пожара составила 1 кв. м.
Мужчина скончался от отравления угарным газом в машине скорой помощи.
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