Череповчанин погиб из-за возгорания самогонного аппарата

Житель поселка Новые Углы, входящего в состав Череповца, скончался от отравления угарным газом после возгорания самогонного аппарата, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС России по Вологодской области.

По данным ведомства, 61-летний череповчанин оставил без присмотра на включенной газовой плите на кухне самогонный аппарат, который загорелся.

Площадь пожара составила 1 кв. м.

Мужчина скончался от отравления угарным газом в машине скорой помощи.

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