Ассоциация скорой помощи США: экстренная медпомощь находится «на пределе»

Ассоциация скорой помощи США сообщила, что система экстренной медицинской помощи находится «на пределе» из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает NBC News.

«Система экстренной медицинской помощи «911» во всех штатах находится на пределе возможностей. Без дополнительной помощи она, по всей видимости, будет разрушен», - сообщила ассоциация в министерство здравоохранения и социальных служб США.

Также ассоциация сообщила, что работникам скорой помощи в США необходимо $2,62 млрд из расчета на $43 500 на каждую из примерно 60 тыс. служб скорой помощи.

Отмечается, что, несмотря на постоянные запросы Ассоциации скорой помощи о поддержке, они не получили ничего, кроме $350 млн в апреле.

«По сравнению с тем, что получили другие (ведомства), известные нам в сфере здравоохранения, это лишь маленькая часть», — приводит телеканал слова сотрудника скорой помощи из Нью-Йорка Хэнана Коэна.

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