Россия призвала участников переговоров по Ирану избегать эскалации

Россия настоятельно призывает всех участников переговоров по Ирану, проходящих в Пакистане, действовать ответственно и воздерживаться от шагов, способных подорвать предоставившуюся возможность для разрешения конфликта. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Призываем всех участников анонсированных переговоров в Пакистане проявить ответственный подход и избегать любых действий, которые могут подорвать открывшийся шанс», — отмечается в заявлении.

10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился с визитом в Пакистан, чтобы провести переговоры, направленные на прекращение вооруженного конфликта в Иране и разрешение кризисной ситуации, сложившейся в области судоходства через Ормузский пролив. Перед вылетом он выразил оптимизм относительно успеха своей миссии и заявил о намерении «протянуть руку» Тегерану. Иране тем временем напомнили, что как минимум два ранее согласованных условия — прекращение огня в Ливане и разблокирование иранских активов — должны быть выполнены до начала переговоров.

Ранее США и Иран обменялись угрозами перед переговорами в Пакистане, где обсудят окончание войны и ситуацию в Ормузском проливе.

 
