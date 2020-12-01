СК опросит больше тысячи бывших узников фашистских концлагерей по делу о геноциде

Следственный комитет опросит больше тысячи бывших узников фашистских концлагерей, живущих в Волгоградской области, по делу о геноциде. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, пишет ТАСС.

«Только на территории Волгоградской области проживает более 1 000 бывших узников концентрационных лагерей, которых необходимо опросить как свидетелей», — сказала Петренко.

Она уточнила, что СК расследует дело о геноциде, чтобы установить все обстоятельства фашистских преступлений.

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