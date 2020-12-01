Студентов эвакуируют из МПГУ из-за задымления

В здании Московского педагогического государственного университета произошло задымление. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Задымление в здании, проводится эвакуация студентов силами пожарно-спасательных подразделений», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что эвакуация около 30 человек происходит по адресу проспект Вернадского, 88.

В пресс-службе столичного главка МЧС добавили, что незначительное задымление наблюдается на первом этаже здания.

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