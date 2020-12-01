Девочка с бешенством скончалась в Волгограде

В Волгоградской областной детской инфекционной больнице скончалась восьмилетняя девочка, которая заразилась бешенством после укуса бездомной собаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного комитета здравоохранения (облздрава).

Летальных исходов с подобным диагнозом не было в регионе с 2013 года.

Отмечается, что родители девочки обратились неделю назад в Палласовскую районную больницу с жалобой на состояние ребенка. 25 ноября ее перевезли в Волгоград, в детскую областную инфекционную больницу, где ей установили основной диагноз — «бешенство».

По словам собеседника агентства, в августе семья приютила бездомную собаку, которая какое-то время проживала во дворе их частного дома, в дальнейшем животное скончалось. От укуса собаки и заразилась девочка.

Вакцинирование от бешенства было проведено двум медработникам Палласовской районной больницы — педиатру и медсестре, которые вступали в контакт с ребенком.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России участились случаи бешенства у животных

— Ветеринар рассказал о первых признаках бешенства у животных

— В Гагаринском районе Москвы ввели карантин из-за случая бешенства