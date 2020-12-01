Девочка с бешенством скончалась в Волгограде
В Волгоградской областной детской инфекционной больнице скончалась восьмилетняя девочка, которая заразилась бешенством после укуса бездомной собаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного комитета здравоохранения (облздрава).
Летальных исходов с подобным диагнозом не было в регионе с 2013 года.
Отмечается, что родители девочки обратились неделю назад в Палласовскую районную больницу с жалобой на состояние ребенка. 25 ноября ее перевезли в Волгоград, в детскую областную инфекционную больницу, где ей установили основной диагноз — «бешенство».
По словам собеседника агентства, в августе семья приютила бездомную собаку, которая какое-то время проживала во дворе их частного дома, в дальнейшем животное скончалось. От укуса собаки и заразилась девочка.
Вакцинирование от бешенства было проведено двум медработникам Палласовской районной больницы — педиатру и медсестре, которые вступали в контакт с ребенком.
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