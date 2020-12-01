Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Сахалине
Антон Демидов
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На Сахалине случилось землетрясение магнитудой 6,6, передает РИА «Новости» со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.
Как рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, землетрясение произошло 1 декабря в 09.54 (01.54 мск) в координатах 48.0 с.ш. 141.0 в.д. в Татарском проливе на глубине 595 км.
По ее словам, эпицентр стихии находился в 86 км западнее города Томари.
Семенова добавила, что толчки силой два-три балла ощутили жители юга острова.
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