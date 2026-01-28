Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Спорт

«Гусеву не нравился я, а мне — он»: экс-игрок «Динамо» о причинах ухода их клуба

Экс-игрок «Динамо» Макаров: Гусеву не нравился я, а мне не нравился он
Владимир Федоренко/РИА Новости

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров рассказал о причинах ухода из «Динамо». Его слова передает «Чемпионат».

«На самом деле ничего не произошло. Просто мне не нравится он, а я не нравлюсь ему. Вот и всё. Я об этом открыто сказал, а он, к сожалению, этого сделать не может. Не знаю причины. Спросите у него. Мне никакой причины не было озвучено. Я не держу никаких обид — это нормально, это футбол», — рассказал Макаров.

27 января Макаров перешел турецкий «Кайсериспор» из «Динамо». В текущем сезоне футболист провел за столичный клуб 12 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Макаров был отправлен во вторую команду после того, как публично подверг критике главного тренера клуб Ролана Гусева.

И.о. главного тренера Ролан Гусев. 23 декабря стал официально стал главным тренером «Динамо», подписав контракт до 30 июня 2026 года.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на девятой строчке с 21 баллом. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — в конце февраля. «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее игрок «Динамо» заявил, что после ухода Карпина в команде спало напряжение.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!