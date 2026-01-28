«Гусеву не нравился я, а мне — он»: экс-игрок «Динамо» о причинах ухода их клуба

Экс-игрок «Динамо» Макаров: Гусеву не нравился я, а мне не нравился он

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров рассказал о причинах ухода из «Динамо». Его слова передает «Чемпионат».

«На самом деле ничего не произошло. Просто мне не нравится он, а я не нравлюсь ему. Вот и всё. Я об этом открыто сказал, а он, к сожалению, этого сделать не может. Не знаю причины. Спросите у него. Мне никакой причины не было озвучено. Я не держу никаких обид — это нормально, это футбол», — рассказал Макаров.

27 января Макаров перешел турецкий «Кайсериспор» из «Динамо». В текущем сезоне футболист провел за столичный клуб 12 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Макаров был отправлен во вторую команду после того, как публично подверг критике главного тренера клуб Ролана Гусева.

И.о. главного тренера Ролан Гусев. 23 декабря стал официально стал главным тренером «Динамо», подписав контракт до 30 июня 2026 года.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на девятой строчке с 21 баллом. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — в конце февраля. «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».

