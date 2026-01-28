Москва надеется, что в США возобладает здравый смысл в отношении Кубы

Россия выражает надежду, что здравый смысл возобладает в Вашингтоне и «вбросы» о планах США по ужесточению блокады Кубы не имеют оснований. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что «подобные «вбросы» не могут не вызывать глубокой тревоги», напомнив ситуацию с силовым захватом действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в нарушении всех международных прав.

«Здравый смысл все же должен возобладать и в Вашингтоне. В противном случае речь бы шла о новом грубейшем нарушении международного права», — добавила дипломат.

Захарова заявила о поддержке и солидарности с кубинским народом и руководством Кубы.

24 января газета Politico сообщила, что администрация Трампа обсуждает возможность морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти с целью смены власти в стране. По словам собеседников издания, глава Госдепа Марко Рубио поддерживает идею нефтяной блокады, однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее в Совфеде заявили о возвращении США к политике холодной войны в отношении Кубы.