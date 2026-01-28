Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине

В Петербурге продают радиозавод за 120 млн рублей

В Петербурге выставили на продажу новый завод радиоаппаратуры за 120 млн рублей
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Санкт-Петербурге выставили на торги новый завод радиоаппаратуры компании «Ред Стар Софтваре», который был запущен в 2025 году. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Стартовая цена предприятия площадью 1460 кв. м на сегодняшний день составляет 120 млн руб. Торги, организованные конкурсным управляющим, должны состояться 4 марта.

Отмечается, что строительство завода началось десять лет назад на инвестиционных условиях. Несмотря на то, что сдать объект планировалось к 2018 году, работы завершились только в июле прошлого года. Спустя месяц после ввода в эксплуатацию компанию признали банкротом.

Общая сумма 26 исковых требований к «Ред Стар Софтваре» составляет 157 млн руб. Самым крупным кредитором является петербургский Комитет имущественных отношений, заявивший требования на 59 млн руб. за аренду земельного участка. Завод сейчас находится в залоге у компании «Строй-Трест» по долгу в 2 млн руб.

Бенефициаром компании с 2021 года является Даниил Пузыревский (ему принадлежит 75% долей). Кроме того, Пузыревский владеет ООО «Кафе «Долина цветов».

Ранее «Роскосмос» выставил на торги Миасский машиностроительный завод.
 
