Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Культура

Галкин может экстренно прервать отдых в Куршавеле из-за сильнейшего пожара в отеле

Shot: в Куршевеле эвакуируют людей из горящего отеля, в котором поселился Галкин
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) может экстренно прервать отдых в Куршевеле из-за пожара в отеле. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Речь идет об отеле Grandes Alpes Hotel, который сейчас горит. Спасатели тушат пожар с минувшей ночи, а также эвакуируют постояльцев и сотрудников. Галкин проживал в отеле вместе с детьми.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль. 16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов.

В декабре Shot сообщал, что Галкин стал самым дорогим иностранным агентом на Новый год.

По данным издания, Галкин поднял в два раза цены на праздничные корпоративы. Гонорар артиста составил €250 тысяч (около 22,8 миллиона рублей по курсу того времени – «Газета.Ru»). В райдер пародиста вошли: оплата международного звонка, носильщики в аэропорту, люксовый отель, билеты на самолет первым классом и белое вино.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин стал новым секс-символом в соцсетях.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!