Галкин может экстренно прервать отдых в Куршавеле из-за сильнейшего пожара в отеле

Shot: в Куршевеле эвакуируют людей из горящего отеля, в котором поселился Галкин

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) может экстренно прервать отдых в Куршевеле из-за пожара в отеле. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Речь идет об отеле Grandes Alpes Hotel, который сейчас горит. Спасатели тушат пожар с минувшей ночи, а также эвакуируют постояльцев и сотрудников. Галкин проживал в отеле вместе с детьми.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль. 16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов.

В декабре Shot сообщал, что Галкин стал самым дорогим иностранным агентом на Новый год.

По данным издания, Галкин поднял в два раза цены на праздничные корпоративы. Гонорар артиста составил €250 тысяч (около 22,8 миллиона рублей по курсу того времени – «Газета.Ru»). В райдер пародиста вошли: оплата международного звонка, носильщики в аэропорту, люксовый отель, билеты на самолет первым классом и белое вино.

