Пенсионер ночует в машине на парковке после того, как заполнил квартиру хламом

В Варшаве пенсионер завалил квартиру мусором и ночует в своей машине, передает телеканал Polsat News.

Жители многоквартирного дома в варшавском районе Гоцлав годами терпят 80-летнего соседа Богуслава, который накопил в своей квартире столько мебели и хлама, что больше не мог там жить и вынужденно переехал в свою машину.

Остальным жильцам повезлом меньше: в квартире пенсионера завелись клопы и мухи, а проверки газа и вентиляции не проводились годами. Соседи боялись пожара или взрыва и жаловались на антисанитарию, но власти ссылались на право частной собственности, защищенное Конституцией, и ничего не предпринимали.

Социальные службы и психолог дважды приезжали к Богуславу, чтобы предложить помощь, но он не открывал дверь и становился агрессивным. Однако в середине января в его квартире из-за мороза лопнул радиатор, и черная грязная вода хлынула на лестницу, в шахту лифта и подвал, затопив весь дом.

Только после этого хозяин дал согласие на уборку. Бригада уборщиков заявила, что на это уйдет минимум 5 дней. Они собираются очистить квартиру «под ключ» и вернуть ее хозяину с голыми стенами. Однако соседи Богуслава опасаются, что мужчина начнет опять складировать вещи.

Хозяин по-прежнему живет в машине на парковке, во время морозов местная администрация помогает ему, принося горячее питание. Однако мужчина даже «не нашел времени», чтобы поговорить с журналистами.

«Этот человек не способен к самостоятельной жизни, хотя при первом контакте создается впечатление, что между ними есть логическая связь. Вся его жизнь в последние годы указывает на то, что он остро нуждается в помощи», — отметил сосед Богуслава.

Ранее психолог заявил, что накопленный в доме хлам уничтожает психику.