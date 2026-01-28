Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

В Германии объяснили ненависть к русским

Экс-глава минфина ФРГ Лафонтен: ненависть к русским — традиция, навязанная извне
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Ненависть к русским в Германии — «традиция», навязанная немцам извне, которую можно преодолеть лишь через коммуникацию и культурный обмен с Россией. Об этом написал бывший министр финансов ФРГ и экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен в своей статье для портала Nachdenkseiten.

По его словам, культивирование русофобии продолжают такие политики, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава МИД страны Йоханн Вадефуль, продолжая «дело» первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Послевоенная политика Германии строилась на враждебности и ненависти к России, укрепивших раскол в стране, результатом которого стала холодная война.

Лафонтен напомнил, что эта борьба распространилась и на постсоветский период России посредством пропаганды, санкций, поставок оружия, гонки вооружений, а также смены режима на Украине в 2014 году и «прокси-конфликта» на ее территории.

Он отметил, что обстановка разрядилась при четвертом канцлере ФРГ Вилли Брандте, однако затем Берлин снова «отверг протянутую руку» президента России Владимира Путина, который в своем выступлении 25 сентября 2001 года в бундестаге назвал культуру общим достоянием немцев и русских.

В конце материала Лафонтен процитировал французского предпринимателя, «отца-основателя» ЕС Жана Монне: «Если бы мне пришлось начать заново, я бы начал с культуры». Экс-министр финансов ФРГ призвал попробовать сблизиться заново с помощью культуры, которая размывает границы и сближает людей.

По его словам, в противном случае немцы «не выживут», если попытаются достичь «мира» с ядерной державой военным путем.

Ранее МИД РФ передал посольству Финляндии в Москве книгу о финской русофобии.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!